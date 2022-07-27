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Ще одній "слузі" передбачають нову посаду - для представниці парламенту у КСУ Совгирі

Ще одній "слузі" передбачають нову посаду - для представниці парламенту у КСУ Совгирі

Київ • УНН

 • 135523 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Ще одному народному депутату від "Слуги народу" передбачають нову посаду - представниці парламенту у Конституційному Суді Ользі Совгирі. Як повідомляє нардеп Данило Гетманцев, йдеться про роботу на "відповідному напрямку", яким вона займалася "багато років", раніше ж повідомлялося про посаду судді у КСУ, пише УНН.

Цитата

"Чекаємо на кадрові призначення ВР. Обидва кандидати: і Андрій Костін, і Ольга Совгиря - гідні посад. Професіонали, які займаються відповідними напрямками багато років. Підтримка очевидна. Інтриги немає. Обидва депутати списочники. Таким чином, фракція СН незабаром поповниться новими членами", - зазначив Гетманцев у Telegram.

Деталі

Те, що йдеться про посаду судді КСУ, підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко. "Також інша депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря найближчим часом буде призначена суддею Конституційного суду", - повідомив він у Telegram.

"Ольга Совгиря не претендує на голову Конституційного Суду. Тільки що особисто спитав Ольгу Совгирю, щодо можливості обрання їй головою Конституційного Суду. Вона пообіцяла не балотуватися в голови КС щонайменше перший рік своєї роботи суддею, в разі її обрання. Подивимось", - зазначив Гончаренко.

Доповнення

Ольга Совгиря - народний депутат від партії “Слуга народу”, входить до однойменної фракції. Заступниця голови комітету з питань правової політики. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України.

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