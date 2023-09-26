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Еще одно грузовое судно вышло из украинского порта на Черном море - Reuters

Еще одно грузовое судно вышло из украинского порта на Черном море - Reuters

Киев • УНН

 • 415109 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Еще одно грузовое судно покинуло украинский порт на Черном море во вторник после погрузки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, передает УНН.

Цитата

«Грузовое судно отправилось из украинского порта на Черном море во вторник после погрузки, но осталось недалеко от порта», - сообщил источник в отрасли, не уточнив никаких подробностей.

Сообщается также, что два сухогруза покинули порт Черноморск на прошлой неделе по гуманитарному коридору.

Дополнение

Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил на прошлой неделе, что три грузовых судна направляются в украинские порты Черного моря для дальнейшего экспорта продуктов питания и стали.

Он назвал их сухогрузами Azara, Ying Hao 01 и Eneida и сказал, что они должны были погрузить 127 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции и железной руды для Китая, Египта и Испании.

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.

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