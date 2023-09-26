Еще одно грузовое судно вышло из украинского порта на Черном море - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Еще одно грузовое судно покинуло украинский порт на Черном море во вторник после погрузки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, передает УНН.
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«Грузовое судно отправилось из украинского порта на Черном море во вторник после погрузки, но осталось недалеко от порта», - сообщил источник в отрасли, не уточнив никаких подробностей.
Сообщается также, что два сухогруза покинули порт Черноморск на прошлой неделе по гуманитарному коридору.
Дополнение
Вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил на прошлой неделе, что три грузовых судна направляются в украинские порты Черного моря для дальнейшего экспорта продуктов питания и стали.
Он назвал их сухогрузами Azara, Ying Hao 01 и Eneida и сказал, что они должны были погрузить 127 000 метрических тонн сельскохозяйственной продукции и железной руды для Китая, Египта и Испании.
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.