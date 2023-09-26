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Ще одне вантажне судно вийшло з українського порту на Чорному морі - Reuters

Ще одне вантажне судно вийшло з українського порту на Чорному морі - Reuters

Київ • УНН

 • 415111 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Ще одне вантажне судно залишило український порт на Чорному морі у вівторок після завантаження. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело, передає УНН.

Цитата

«Вантажне судно вирушило з українського порту на Чорному морі у вівторок після завантаження, але залишилося недалеко від порту», - повідомило джерело в галузі, не уточнивши жодних подробиць.

Повідомляється також, що два суховантажі залишили порт Чорноморськ минулого тижня гуманітарним коридором.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков заявив минулого тижня, що три вантажні судна прямують в українські порти Чорного моря для подальшого експорту харчових продуктів і сталі.

Він назвав їх суховантажами Azara, Ying Hao 01 і Eneida і сказав, що вони повинні були завантажити 127 000 метричних тонн сільськогосподарської продукції та залізної руди для Китаю, Єгипту та Іспанії.

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла із "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

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