В черноморские порты Украины по временному коридору направляются еще три судна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. К портам Украины на Черном море временным коридором направляются еще три судна для загрузки экспортной продукции, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.
Цитата
"Три новых грузовых судна направляются в порты Черноморск и Южный для загрузки экспортной продукции. Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida используют временный коридор, установленный ВМС Украины, чтобы экспортировать 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию", - написал Кубраков в соцсети X.
Детали
Как отметил чиновник, первыми судами, которые воспользовались временным коридором, были Resilent Africa и Aroyat с 20 тыс. тонн пшеницы для Азии и Африки.
Дополнение
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.