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В черноморские порты Украины по временному коридору направляются еще три судна

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. К портам Украины на Черном море временным коридором направляются еще три судна для загрузки экспортной продукции, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Цитата

"Три новых грузовых судна направляются в порты Черноморск и Южный для загрузки экспортной продукции. Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida используют временный коридор, установленный ВМС Украины, чтобы экспортировать 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию", - написал Кубраков в соцсети X.

Детали

Как отметил чиновник, первыми судами, которые воспользовались временным коридором, были Resilent Africa и Aroyat с 20 тыс. тонн пшеницы для Азии и Африки.

Дополнение

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.

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