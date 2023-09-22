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До чорноморських портів України тимчасовим коридором прямують ще три судна

До чорноморських портів України тимчасовим коридором прямують ще три судна

Київ • УНН

 • 424646 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. До портів України на Чорному морі тимчасовим коридором прямують ще три судна для завантаження експортної продукції, повідомив у п'ятницю віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Цитата

"Три нових вантажних судна прямують до портів Чорноморськ і Південний для завантаження експортної продукції. Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida використовують тимчасовий коридор, встановлений ВМС України, щоб експортувати 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди до Китаю, Єгипту та Іспанії", - написав Кубраков у соцмережі X.

Деталі

Як зазначив урядовець, першими суднами, які скористалися тимчасовим коридором, були Resilent Africa і Aroyat з 20 тис. тонн пшениці для Азії та Африки.

Доповнення

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла з "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

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