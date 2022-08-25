"Еще одно ужасное нападение россии": ЕС осудил ракетный удар по Чаплиному

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"ЕС решительно осуждает еще одно ужасное нападение россии на гражданское население в Чаплино на День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут нести ответственность" – написал Боррель.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал зверством удар россии по железнодорожной станции в Чаплино.

В результате ракетного удара российских войск по жилому сектору и железнодорожной станции в Чаплино погибло 25 человек, среди них двое детей.