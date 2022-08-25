"Ще один жахливий напад росії": ЄС засудив ракетний удар по Чаплиному
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Європейський Союз засуджує ракетний удар російських військ по Чаплиному у Дніпропетровській області. Про це у Twitter заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує УНН.
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"ЄС рішуче засуджує ще один жахливий напад росії на цивільне населення у Чаплиному на День Незалежності України. Винні в російському ракетному терорі нестимуть відповідальність" – написав Боррель.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар росії по залізничній станції у Чаплиному.
Внаслідок ракетного удару російських військ по житловому сектору та залізничній станції у Чаплиному загинуло 25 людей, серед них двоє дітей.