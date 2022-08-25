Блінкен назвав звірством ракетний удар росії по станції у Чаплиному
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар російських військ по залізничній станції у Чаплиному на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter.
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"Ракетний удар росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями в Україні, відповідає шаблону звірств. Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських посадовців", – написав Блінкен.
Нагадаємо
Внаслідок ракетного удару російських військ по житловому сектору та залізничній станції у Чаплиному загинуло 25 людей, серед них двоє дітей.