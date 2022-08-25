Блинкен назвал зверством ракетный удар россии по станции в Чаплино

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"Ракетный удар россии по железнодорожной станции, заполненной мирными жителями в Украине, соответствует шаблону зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться ответственности российских чиновников", – написал Блинкен.

Напомним

В результате ракетного удара российских войск по жилому сектору и железнодорожной станции в Чаплино погибло 25 человек, среди них двое детей.