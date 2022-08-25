Блинкен назвал зверством ракетный удар россии по станции в Чаплино
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал зверством удар российских войск по железнодорожной станции в Чаплино в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.
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"Ракетный удар россии по железнодорожной станции, заполненной мирными жителями в Украине, соответствует шаблону зверств. Мы будем продолжать вместе с партнерами со всего мира поддерживать Украину и добиваться ответственности российских чиновников", – написал Блинкен.
Напомним
В результате ракетного удара российских войск по жилому сектору и железнодорожной станции в Чаплино погибло 25 человек, среди них двое детей.