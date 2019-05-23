Еще один иск о незаконности роспуска Рады поступил в Верховный Суд

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.