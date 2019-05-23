Позов щодо незаконності розпуску Ради надійшов до Верховного Суду

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” надійшла до Верховного Суду, передає УНН із посиланням на прес-службу Верховного Суду.

Як повідомили у прес-службі суду, заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року.

Справу зареєстровано за номером 9901/275/19.

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"Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суддя протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.

Верховний Суд інформуватиме про подальші процесуальні дії у зазначеній справі, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

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