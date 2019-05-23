Ще один позов щодо незаконності розпуску Ради надійшов до Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. До Верховного Суду надійшла ще одна позовна заява до Президента України щодо визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, передає УНН із посиланням на прес-службу Верховного Суду.
Як повідомили у прес-службі, заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року.
Цю справу зареєстровано за номером 9901/278/19.
Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії.
"Таким чином, у Верховному Суді знаходиться дві позовні заяви з аналогічними вимогами. Суд інформуватиме про подальші процесуальні кроки у зазначених справах", - йдеться у повідомленні.
Раніше до Верховного Суду уже надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”.
Цю справу було зареєстровано за номером 9901/275/19.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.