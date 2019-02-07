Еще один поезд в РФ будет курсировать в два раза реже
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Поезд "Львов - Ковель - Москва" с 31 марта будет курсировать реже - по нечетным числам месяца вместо ежедневно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двогрупний поезд № 78/73, 74/73 "Львов - Ковель - Москва" будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневно", - сообщили в УЗ.
Также с 25 февраля будет уменьшено периодичность курсирования поезда № 20/19 "Харьков - Москва".
Ранее, с 5 февраля, "Укрзализныця" уже уменьшила периодичность курсирования поездов № 24/23 "Одесса - Москва" и № 56/55 "Хмельницкий - Москва" с группой вагонов "Москва - Жмеринка".
Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами.
В 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны движением в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.