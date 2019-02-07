Ще один поїзд до РФ курсуватиме вдвічі рідше

"Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування. З 31 березня двогрупний поїзд № 78/73, 74/73 "Львів – Ковель – Москва" курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня", - повідомили в УЗ.

Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда № 20/19 "Харків – Москва".

Раніше, з 5 лютого, "Укрзалізниця" вже зменшила періодичність курсування поїздів № 24/23 "Одеса – Москва" та № 56/55 "Хмельницький – Москва" з групою вагонів "Москва – Жмеринка".

Оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами.

У 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.