Еще один банк в Украине признано неплатежеспособным

Как отмечается, ПАО "Банк Богуслав" подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение августа-октября 2017 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения неработающих активов, увеличение объема обеспечения по кредитам.

Однако по состоянию на 1 ноября "Банк Богуслав" не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала.

"Размер регулятивного капитала ПАО "Банк Богуслав" на 1 ноября 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение о отнесении банка к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября 96% (5600 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн грн.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.