Еще один банк в Украине признано неплатежеспособным

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124140 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105792 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106979 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105124 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102476 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Еще один банк в Украине признано неплатежеспособным

Еще один банк в Украине признано неплатежеспособным

Киев  •  УНН

 • 9903 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка "Богуслав" в категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Как отмечается, ПАО "Банк Богуслав" подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение августа-октября 2017 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения неработающих активов, увеличение объема обеспечения по кредитам.

Однако по состоянию на 1 ноября "Банк Богуслав" не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала.

"Размер регулятивного капитала ПАО "Банк Богуслав" на 1 ноября 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение о отнесении банка к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября 96% (5600 человек) всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн грн.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

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