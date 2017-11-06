Ще один банк в Україні визнано неплатоспроможним

Як зазначається, ПАТ "Банк Богуслав" подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом серпня-жовтня 2017 року керівництво та власники істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог із докапіталізації, зокрема шляхом погашення непрацюючих активів, збільшення обсягу забезпечення за кредитами.

Однак станом на 1 листопада "Банк Богуслав" не забезпечив виконання заходів, передбачених планом реструктуризації в частині збільшення статутного капіталу, унаслідок чого банк не досяг запланованого розміру статутного капіталу та запланованого розміру регулятивного капіталу.

"Розмір регулятивного капіталу ПАТ "Банк Богуслав" на 1 листопада 2017 року був меншим однієї третини від мінімального рівня. Таким чином, відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - сказано у повідомленні.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 жовтня 96% (5,6 тисяч осіб) усіх вкладників банку отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів обсягом близько 178 млн грн.

Як повідомляв УНН, Національний банк України спростив порядок відкриття та ведення рахунків клієнтів банків і здійснення безготівкових розрахунків.