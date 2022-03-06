Еще минус один: над Черным морем ВСУ сбили вражеский самолет

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15 марта, 19:03 • 76015 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118509 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111900 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106504 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115496 просмотра

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14 марта, 19:57 • 123721 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126738 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Военные Вооруженных сил Украины сбили российский самолет над Черным морем. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.

Цитата

"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!" — написал Братчук.

Напомним

Сегодня, 6 марта, силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации - штурмовик Су-25.

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