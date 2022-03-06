Еще минус один: над Черным морем ВСУ сбили вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Военные Вооруженных сил Украины сбили российский самолет над Черным морем. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.
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"Одесса. Вражеский самолет над Черным морем - "минус". Спасибо ВСУ!" — написал Братчук.
Напомним
Сегодня, 6 марта, силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации - штурмовик Су-25.