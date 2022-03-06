Сили ППО Харкова знищили черговий ворожий штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації - штурмовик Су-25. Про це УНН інформує з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
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Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця.
Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.
"Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника - переважають. Наші українські військові ніколи не відступлять від захисту харків’ян", - йдеться в повідомленні.