Силы ПВО Харькова уничтожили очередной вражеский штурмовик Су-25

Детали

Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника.

Вооруженные силы России направляют на Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически совершают бомбардировки кварталов города с мирными жителями.

"Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают. Наши украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан", - говорится в сообщении.