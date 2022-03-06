Силы ПВО Харькова уничтожили очередной вражеский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил российской федерации - штурмовик Су-25. Об этом УНН информирует со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Детали
Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника.
Вооруженные силы России направляют на Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически совершают бомбардировки кварталов города с мирными жителями.
"Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают. Наши украинские военные никогда не отступят от защиты харьковчан", - говорится в сообщении.