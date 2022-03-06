Ще мінус один: над Чорним морем ЗСУ збили ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Військові Збройних сил України збили російський літак над Чорним морем. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.
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"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!" — написав Братчук.
Нагадаємо
Сьогодні, 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації - штурмовик Су-25.