Еще две украинские семьи были удостоены звания "Праведников народов мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, в городе Бердичев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Укране Джоэл Лион вручал награды Праведника народов мира - украинцам, которые во время Холокоста спасали жизнь своим землякам - евреям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольствa Государства Израиль в Украине.
Так, награды получили две семьи из Житомира и с Бердичевского района Житомирской области.
Звание Праведников народов мира получили: Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.
"Когда ситуация обострилась, Раиса решила идти на Западную Украину в город Славута, надеясь, что дорогой не натолкнется ни на кого, кто узнал бы ее и мог бы выдать немцам. Нила, которая была одного возраста с Раисой, отдала ей свое свидетельство о рождении, и таким образом еврейская девочка Рая превратилась в украинскую девочку Нилу. Это свидетельство о рождении неоднократно спасало Раисе жизнь и позволило продержаться до освобождения региона от фашистов", - говорится в сообщении.
Награду получила дочь Нилы Шемшуриной - Валентина Коваленко, жительница села Гришковцы Бердичевского района Житомирской области.
Также наградили семью Павла и Ксении Стецюк (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. 12-летнего мальчика из гетто прятали, а потом помогли ему бежать.
Награду получил внук Павла и Ксении - Дмитрий Стецюк, житель Житомира.
Ранее УНН писал, что политики из разных стран, общественные и религиозные деятели, а также уцелевшие свидетели собрались в мемориале бывшего концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в воскресенье, 2 августа, чтобы почтить память жертв Холокоста ромов и синти.