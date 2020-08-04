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Еще две украинские семьи были удостоены звания "Праведников народов мира"

Еще две украинские семьи были удостоены звания "Праведников народов мира"

Киев  •  УНН

 • 20141 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, в городе Бердичев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Укране Джоэл Лион вручал награды Праведника народов мира - украинцам, которые во время Холокоста спасали жизнь своим землякам - евреям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольствa Государства Израиль в Украине.

Так, награды получили две семьи из Житомира и с Бердичевского района Житомирской области.

Звание Праведников народов мира получили: Надежда Чудакова и ее дочь Нила Шемшурина (посмертно) за спасение Раисы Каплун (в девичестве - Шиндельман). 14-летнюю девочку из гетто укрывали около трех месяцев на чердаке и в подполе.

"Когда ситуация обострилась, Раиса решила идти на Западную Украину в город Славута, надеясь, что дорогой не натолкнется ни на кого, кто узнал бы ее и мог бы выдать немцам. Нила, которая была одного возраста с Раисой, отдала ей свое свидетельство о рождении, и таким образом еврейская девочка Рая превратилась в украинскую девочку Нилу. Это свидетельство о рождении неоднократно спасало Раисе жизнь и позволило продержаться до освобождения региона от фашистов", - говорится в сообщении.

Награду получила дочь Нилы Шемшуриной - Валентина Коваленко, жительница села Гришковцы Бердичевского района Житомирской области.

Также наградили семью Павла и Ксении Стецюк (посмертно) за спасение Моше Блюменфельда. 12-летнего мальчика из гетто прятали, а потом помогли ему бежать.

Награду получил внук Павла и Ксении - Дмитрий Стецюк, житель Житомира.

Ранее УНН писал, что политики из разных стран, общественные и религиозные деятели, а также уцелевшие свидетели собрались в мемориале бывшего концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в воскресенье, 2 августа, чтобы почтить память жертв Холокоста ромов и синти.

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