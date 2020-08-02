В Європі вшанували пам'ять жертв Голокосту ромів і сінті

Учасники церемонії поклали вінки, а у виступах наголошували на необхідності об’єднання зусиль заради демократії та з метою протистояння жорстокості.

Частина учасників, зокрема окремі політики, через пандемію коронавірусу долучилися до церемонії віртуально. Під час своїх промов голова Європейського парламенту Девід Сассолі та голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле підкреслили необхідність боротьби з усіма формами дискримінації. Вони закликали до подальшого дослідження Голокосту ромів та сінті і до боротьби з дискримінацією ромських меншин, яка й досі має місце.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди вшанування пам’яті жертв Голокосту ромів та сінті наголосила, що в Європі не повинно бути місця для ворожого ставлення до цих меншин. “Упередженість — це хвороба, з якою найкраще боротися завдяки освіті, кидаючи виклики стереотипам та сприяючи повазі та інклюзивності”, — написала вона у соцмережі Twitter.

Нагадаємо, у 2015 році Європарламент оголосив 2 серпня щорічним Європейським днем пам’яті жертв Голокосту ромів та сінті на вшанування пам’яті 500 тисяч представників цих народностей, вбитих нацистами в Європі. Число жертв становило щонайменше чверть від кількості ромів і сінті на той час.

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