В Европе почтили память жертв Холокоста ромов и синти
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Политики из разных стран, общественные и религиозные деятели, а также уцелевшие свидетели собрались в мемориале бывшего концлагеря “Аушвиц-Биркенау” в воскресенье, 2 августа, чтобы почтить память жертв Холокоста ромов и синти, сообщает DW, передает УНН.
Участники церемонии возложили венки, а в выступлениях подчеркивали необходимость объединения усилий ради демократии и с целью противостояния жестокости.
Часть участников, в частности отдельные политики, из-за пандемии коронавируса присоединились к церемонии виртуально. Во время своих выступлений председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле подчеркнули необходимость борьбы со всеми формами дискриминации. Они призвали к дальнейшему исследованию Холокоста ромов и синти и к борьбе с дискриминацией цыганских меньшинств, которая до сих пор имеет место.
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю памяти жертв Холокоста ромов и синти отметила, что в Европе не должно быть места для враждебного отношения к этим меньшинствам. “Предвзятость — это болезнь, с которой лучше всего бороться благодаря образованию, бросая вызовы стереотипам и способствуя уважении и инклюзивности”, — написала она в соцсети Twitter.
Напомним, в 2015 году Европарламент объявил 2 августа ежегодным Европейским днем памяти жертв Холокоста ромов и синти в память 500 тыс. представителей этой народности, убитых нацистами в Европе. Число жертв составило менее четверти от числа ромов и синти того времени.
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