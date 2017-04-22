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Папа Римський порівняв центри утримання біженців з концтаборами

Київ • УНН

 • 10432 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Папа Римський Франциск жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання, а також назвав “самогубством” те, що Європа зачиняє кордони перед біженцями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Це правда, що ми в Європі є цивілізацією, яка припинила народжувати дітей, але ми також зачиняємо двері для мігрантів. Це називається самогубством”, — сказав він.

Він жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання. За його словами, багато з них нагадують “концентраційні табори”.

Водночас Папа похвалив “щедрість” таких країн, як Італія та Греція.

“Якби кожна громада в Італії прийняла двох мігрантів, то місця вистачило б усім”, — зазначив Франциск.

Як повідомляв УНН, папа Римський Франциск провів молитву під час меси в соборі святого Петра у Ватикані у страсну п’ятницю.

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