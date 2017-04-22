Папа Римський порівняв центри утримання біженців з концтаборами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Папа Римський Франциск жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання, а також назвав “самогубством” те, що Європа зачиняє кордони перед біженцями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Це правда, що ми в Європі є цивілізацією, яка припинила народжувати дітей, але ми також зачиняємо двері для мігрантів. Це називається самогубством”, — сказав він.
Він жорстко розкритикував ставлення до біженців у центрах їхнього утримання. За його словами, багато з них нагадують “концентраційні табори”.
Водночас Папа похвалив “щедрість” таких країн, як Італія та Греція.
“Якби кожна громада в Італії прийняла двох мігрантів, то місця вистачило б усім”, — зазначив Франциск.
Як повідомляв УНН, папа Римський Франциск провів молитву під час меси в соборі святого Петра у Ватикані у страсну п’ятницю.