Папа Римский сравнил центры содержания беженцев из концлагерями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28509 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93477 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148175 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113313 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111297 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103374 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106760 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151589 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Папа Римский сравнил центры содержания беженцев из концлагерями

Папа Римский сравнил центры содержания беженцев из концлагерями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Папа Римский Франциск жестко раскритиковал отношение к беженцам в центрах их содержания, а также назвал “самоубийством” то, что Европа закрывает границы перед беженцами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Это правда, что мы в Европе является цивилизацией, которая прекратила рожать детей, но мы также закрываем двери для мигрантов. Это называется самоубийством”, — сказал он.

Он жестко раскритиковал отношение к беженцам в центрах их содержания. По его словам, многие из них напоминают “концентрационные лагеря”.

В то же время Папа похвалил “щедрость” таких стран, как Италия и Греция.

“Если бы каждая община в Италии приняла двух мигрантов, то места хватило бы всем”, — отметил Франциск.

Как сообщал УНН, папа Римский Франциск провел молитву во время мессы в соборе святого Петра в Ватикане в страстную пятницу.

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