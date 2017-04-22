Папа Римский сравнил центры содержания беженцев из концлагерями

“Это правда, что мы в Европе является цивилизацией, которая прекратила рожать детей, но мы также закрываем двери для мигрантов. Это называется самоубийством”, — сказал он.

Он жестко раскритиковал отношение к беженцам в центрах их содержания. По его словам, многие из них напоминают “концентрационные лагеря”.

В то же время Папа похвалил “щедрость” таких стран, как Италия и Греция.

“Если бы каждая община в Италии приняла двух мигрантов, то места хватило бы всем”, — отметил Франциск.

Как сообщал УНН, папа Римский Франциск провел молитву во время мессы в соборе святого Петра в Ватикане в страстную пятницу.