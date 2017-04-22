Папа Римский сравнил центры содержания беженцев из концлагерями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Папа Римский Франциск жестко раскритиковал отношение к беженцам в центрах их содержания, а также назвал “самоубийством” то, что Европа закрывает границы перед беженцами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Это правда, что мы в Европе является цивилизацией, которая прекратила рожать детей, но мы также закрываем двери для мигрантов. Это называется самоубийством”, — сказал он.
Он жестко раскритиковал отношение к беженцам в центрах их содержания. По его словам, многие из них напоминают “концентрационные лагеря”.
В то же время Папа похвалил “щедрость” таких стран, как Италия и Греция.
“Если бы каждая община в Италии приняла двух мигрантов, то места хватило бы всем”, — отметил Франциск.
Как сообщал УНН, папа Римский Франциск провел молитву во время мессы в соборе святого Петра в Ватикане в страстную пятницу.