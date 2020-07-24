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Суд у Німеччині засудив колишнього охоронця концтабору Штуттгоф

Суд у Німеччині засудив колишнього охоронця концтабору Штуттгоф

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Земельний суд Гамбурга у четвер, 23 липня, засудив колишнього охоронця концентраційного табору Штуттгоф поблизу Гданська Бруно Д. до дворічного умовного покарання, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Суд визнав 93-річного підсудного винним у причетності до 5232 убивств і до одієї спроби вбивства. Саме стільки людей загинули у концтаборі за час перебування там підсудного. Звинувачень у безпосередній участі у вбивствах проти нього не висували, йшлося про пособництво. Захист вимагав виправдання і запевняв, що Бруно Д. був рядовим охоронцем і “просто стояв на вишці”. Сторона звинувачення заявляла, що підсудний знав, що відбувалося у концтаборі, та просила три роки покарання.

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У процесі брали участь 35 колишніх в’язнів концтабору, яким вдалося вижити. Четверо з них особисто надавали свідчення у залі суду, двоє свідчили за допомогою відеозв’язку.

93-річний Бруно Д. ще на початку процесу у жовтні минулого року визнав, що з серпня 1944 до квітня 1945 року був охоронцем у концтаборі біля Гданська. За його словами, це не була добровільна служба, а його було відряджено туди. У своєму останньому слові підсудний вибачився перед тими, хто вижили у концтаборі, а також перед рідними жертв, зазначає агентство dpa.

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Ця справа розглядалася судом відповідно до законодавства щодо неповнолітніх, бо у 1944 році Бруно Д. було лише 17 років.

За приблизними оцінками, у концтаборі Штуттгоф загинули близько 65 тисяч людей.

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