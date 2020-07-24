Суд в Германии приговорил бывшего охранника концлагеря Штуттгоф

Суд признал 93-летнего подсудимого виновным в причастности к 5232 убийствам и к одной попытке убийства. Именно столько человек погибли в концлагере за время пребывания там подсудимого. Обвинений в непосредственном участии в убийствах против него не выдвигали, речь шла о пособничестве. Защита требовала оправдания и уверяла, что Бруно Д. был рядовым охранником и “просто стоял на вышке”. Сторона обвинения заявляла, что подсудимый знал, что происходило в концлагере, и просила три года наказания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол в Берлине: Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной

В процессе участвовали 35 бывших узников концлагеря, которым удалось выжить. Четверо из них лично давали показания в зале суда, двое свидетельствовали с помощью видеосвязи.

93-летний Бруно Д. еще в начале процесса в октябре прошлого года признал, что с августа 1944 по апрель 1945 гг. был охранником в концлагере у Гданьска. По его словам, это не была добровольная служба, а он был отправлен туда. В своем последнем слове подсудимый попросил прощения перед теми, кто выжили в концлагере, а также перед родными жертв, отмечает агентство dpa.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мемориал концлагеря Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Это дело рассматривалось судом в соответствии с законодательством в отношении несовершеннолетних, потому что у 1944 году Бруно Д. было всего 17 лет.

По приблизительным оценкам, в концлагере Штуттгоф погибли около 65 тыс. человек.