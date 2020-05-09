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Посол у Берліні: Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною та приділяти більше уваги згадкам про рівень руйнувань, яких зазнала у війні Україна, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю Deutschlandfunk.

Посол у Берліні: Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною

“Українському народу довелося заплатити дуже високу криваву данину у Другій світовій війні. Ми понесли мінімум 8 мільйонів воєнних жертв, в тому числі понад 5 мільйонів мирних жителів, жінок і дітей, які під час німецької нищівної війни були замордовані СС або Вермахтом. Ці жахливі цифри включають також 1,6 мільйона українських євреїв, які під час мало не забутого Голокосту були вбиті кулями нацистів”, — повідомив Андрій Мельник.

Дипломат також зазначив, що: “8 травня ми вшановуємо пам’ять також і тих чоловіків та жінок, що були вивезені в якості остарбайтерів з окупованої України до Третього Рейху, де вони, віддані в рабство як „унтерменшен“, мусили виконувати найважчі роботи і дуже часто від цього гинули. Ми також ніколи не забудемо 400 тис. українців, яких принижували і експлуатували як в’язнів німецьких концтаборів. Кожен другий з них був страчений. Уся територія України, що була окупована Вермахтом з 1939 по 1944 рік, була вщент зруйнована окупаційним режимом: 700 міст, 28 000 сіл, 300 000 фабрик”.

“Україна втратила під час німецької нищівної війни чверть усього населення. Із майже 40 мільйонів загиблих на війні у Європі кожен п’ятий був українцем чи українкою. На жаль, всі ці факти досі мало відомі в німецькому суспільстві, а відтак ще існує величезна біла пляма в історичній пам’яті Німеччини щодо жахливих злочинів нацистського варварства в Україні. Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною і нарешті опрацювати цю найтемнішу главу своєї історії”, — додав посол України.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не робить з війни культ.

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