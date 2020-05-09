Ми не робимо з війни культу - Зеленський

“Сьогодні Україна відзначає 9 травня — День перемоги над нацизмом. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги”, — сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що за різними даними у Другій світовій війні загинуло щонайменше 50 млн людей, з яких понад 8 млн загиблі та закатовані українці.

“Пам’ятаючи усі жахи того періоду ми не робимо з війни культу, й цей важливий день не рекламна кампанія, не змагання гасел, не помпезний конкурс танців на кістках. Бо для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне — не гучність, а щирість. І наша перемога у кожного у серці”, — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, на Закарпатті Зеленський ушанував пам’ять загиблих воїнів у Другій світовій.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.