Мы не делаем из войны культа - Зеленский

“Сегодня Украина отмечает 9 мая — День победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы ”, - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что по разным данным во Второй мировой войне погибли по меньшей мере 50 млн человек, из которых более 8 млн погибшие и замученные украинцы.

“Помня все ужасы того периода мы не делаем из войны культа, и этот важный день не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Ведь для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное — не громкость, а искренность. И наша победа у каждого в сердце”, — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, на Закарпатье Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.