Посол в Берлине: Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной

“Украинскому народу пришлось заплатить очень высокую кровавую дань во Второй мировой войне. Мы понесли минимум 8 миллионов военных жертв, в том числе более 5 миллионов мирных жителей, женщин и детей, во время немецкой сокрушительной войны были замучены СС или Вермахтом. Эти ужасные цифры включают также 1,6 миллиона украинских евреев, которых во время почти незабытого Холокоста были убиты пулями нацистов”, — сообщил Андрей Мельник.

Дипломат также отметил, что: “8 мая мы чтим память также и тех мужчин и женщин, вывезенных в качестве остарбайтеров из оккупированной Украины в Третий Рейх, где они, отданные в рабство как „унтерменшен“, должны были выполнять самые тяжелые работы и очень часто от этого погибали. Мы также никогда не забудем 400 тыс. украинцев, которых унижали и эксплуатировали как узников немецких концлагерей. Каждый второй из них был казнен. Вся территория Украины, которая была оккупирована вермахтом с 1939 по 1944 год, была полностью разрушена оккупационным режимом: 700 городов, 28 000 сел, 300 000 фабрик”.

“Украина потеряла во время немецкой сокрушительной войны четверть всего населения. Из почти 40 миллионов погибших на войне в Европе каждый пятый был украинцем или украинкой. К сожалению, все эти факты до сих пор мало известны в немецком обществе, а потом еще существует огромное белое пятно в исторической памяти Германии касательно ужасных преступлений нацистского варварства в Украине. Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной и наконец проработать эту темную главу своей истории”, — добавил посол Украины.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не делает из войны культ.