Ще дві українські родини були удостоєні звання “Праведників народів світу”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні, 4 серпня, у місті Бердичів, Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Украні Джоел Ліон вручав нагороди Праведникам народів світу — українцям які під час Голокосту рятували життя своїм землякам — євреям. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Посольствa Держави Ізраїль в Україні.
Так, нагороди отримали дві родини з Житомира та з Бердичівського району Житомирської області.
Звання Праведників народів світу отримали: Надія Чудакова та її дочка Ніла Шемшурина (посмертно) за порятунок Раїси Каплун (у дівоцтві — Шиндельман). 14-річну дівчинку з гетто переховували близько трьох місяців на горищі та у підполі.
“Коли ситуація загострилася, Раїса вирішила йти на Західну Україну до міста Славута, сподіваючись, що дорогою не наштовхнеться ні на кого, хто впізнав би її і міг би видати німцям. Ніла, яка була одного віку із Раїсою, віддала їй своє свідоцтво про народження, і таким чином єврейська дівчинка Рая перетворилася на українську дівчинку Нілу. Це свідоцтво про народження неодноразово рятувало Раїсі життя і дало змогу протриматися до звільнення регіону від фашистів”, — йдеться у повідомленні.
Нагороду отримала дочка Ніли Шемшуриної — Валентина Коваленко, мешканка села Гришківці Бердичівського району Житомирської області.
Також нагородили родину Павла та Ксенії Стецюк (посмертно) за порятунок Моше Блюменфельда. 12-річного хлопчика з гетто переховували, а потім допомогли йому втекти.
Нагороду отримав онук Павла та Ксенії — Дмитро Стецюк, мешканець Житомира.
Раніше УНН писав, що політики з різних країн, громадські та релігійні діячі, а також вцілілі свідки зібралися у меморіалі колишнього концтабору “Аушвіц-Біркенау” у неділю, 2 серпня, щоб вшанувати пам’ять жертв Голокосту ромів і сінті.