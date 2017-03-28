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Еще четыре фонтана запустят летом на Русановском канале в Киеве

Еще четыре фонтана запустят летом на Русановском канале в Киеве

Киев • УНН

 • 35744 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. На Русановском канале в Киеве летом запустят третью очередь из четырех фонтанов. Об этом УНН сообщили в КГГА в ответ на информационный запрос.

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"Согласно проекту трех очередей строительства фонтанов в акватории Русановского канала, разработанного в 2016 году, построены и запущены в работу две очереди (8 фонтанов). Третья очередь (4 фонтаны) начнет функционировать летом 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, обновленный фонтан запустили на Русановском канале в Киеве в мае прошлого года.

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