Еще четыре фонтана запустят летом на Русановском канале в Киеве

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"Согласно проекту трех очередей строительства фонтанов в акватории Русановского канала, разработанного в 2016 году, построены и запущены в работу две очереди (8 фонтанов). Третья очередь (4 фонтаны) начнет функционировать летом 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, обновленный фонтан запустили на Русановском канале в Киеве в мае прошлого года.



