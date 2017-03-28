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Ще чотири фонтани запустять влітку на Русанівському каналі в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. На Русанівському каналі в Києві влітку запустять третю чергу із чотирьох фонтанів. Про це УНН повідомили в КМДА у відповідь на інформаційний запит.

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"Відповідно до проекту трьох черг будівництва фонтанів в акваторії Русанівського каналу, розробленого у 2016 році, збудовано та запущено в роботу дві черги (8 фонтанів). Третя черга (4 фонтани) почне функціонувати влітку 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, оновлений фонтан запустили на Русанівському каналі в Києві у травні минулого року.

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