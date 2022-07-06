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Еще 6 министров покинули правительство Бориса Джонсона

Киев • УНН

 • 201775 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Еще шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона. Об этом пишет издание The Independent, передает УНН.

Детали

Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще 5 чиновников подали в отставку и в общем письме призвали премьер-министра Бориса Джонсона уйти с поста.

"С глубоким сожалением мы уходим с должностей членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter.

Кроме Роули документ подписали следующие чиновники: министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и член правления консервативной партии Мимс Дэвис.

В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

Добавим

Менее чем за сутки свои должности покинули ряд министров: глава минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр по делам школ Робин Волкер и другие.

Также об отставке объявили некоторые выдающиеся партийные функционеры.

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