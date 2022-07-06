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Ще 6 міністрів залишили уряд Бориса Джонсона

Ще 6 міністрів залишили уряд Бориса Джонсона

Київ • УНН

 • 201776 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Ще шість міністрів залишили уряд Бориса Джонсона. Про це пише видання The Independent, передає УНН.

Деталі

Міністр промисловості Великої Британії Лі Роулі та ще 5 урядовців подали у відставку і в спільному листі закликали прем'єр-міністра Бориса Джонсона піти з посади.

"З глибоким жалем ми йдемо з посад членів уряду… З доброї волі, ми просимо вас заради блага партії та країни піти у відставку", — йдеться у листі, опублікованому в Twitter.

Крім Роулі документ підписали такі урядовці: міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт, міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'Брайан та член правління консервативної партії Мімс Девіс.

В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

Додамо

Менш ніж за добу свої посади залишили низка міністрів: глава мінфіну Ріші Сунак, міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер та інші.

Також про відставку оголосили деякі визначні партійні функціонери.

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