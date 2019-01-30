Еще 5 потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня сразу пять потенциальных кандидатов на пост президента подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".
"В среду, 30 января, сразу пятеро потенциальных кандидатов на пост президента подали документы в ЦИК для регистрации в избирательной гонке", - говорится в сообщении.
Как отметили в "ОПОРЕ", у Комиссии есть 5 дней на принятие решения по их регистрации.
Напомним, по состоянию на 29 января в Центральной избирательной комиссии 46 человек подало документы в кандидаты на пост президента Украины.