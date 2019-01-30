Ще 5 потенційних кандидатів у президенти подали документи у ЦВК

"У середу, 30 січня, одразу п’ятеро потенційних кандидатів на посаду Президента подали документи до ЦВК для реєстрації у виборчих перегонах", - йдеться у повідомленні.

Як відзначили в "ОПОРІ", у Комісії є 5 днів на ухвалення рішення щодо їхньої реєстрації.

Нагадаємо, станом на 29 січня до Центральної виборчої комісії 46 людей подало документи у кандидати на посаду президента України.