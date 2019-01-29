Вже 46 осіб подало документи у кандидати на вибори президента України

“З 31 грудня 2018 р. по 29 січня 2019 р. до Центральної виборчої комісії подали документи на потенційне кандидатство, це я так формулюю, 46 осіб ”, - зазначив Хівренко.



Додамо, Комісія зареєструвала 23 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Останнім, кого зареєстрували у кандидати в президенти став Сергій Тарута.



Також Хівренко додав, що на сьогодні ЦВК відмовила дванадцятьом особам у кандидатстві.



“За підсумками сьогоднішнього засідання ЦВК надала дозвіл 129 громадським організаціям мати своїх спостерігачів мати своїх офіційних спостерігачів на президентських виборах 13 березня 2019 року”, - зазначив Хівренко.



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