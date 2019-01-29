Уже 46 человек подало документы в кандидаты на выборы президента Украины

"С 31 декабря 2018 года по 29 января 2019 года в Центральную избирательную комиссию подали документы на потенциальное кандидатство, это я так формулирую, 46 человек", - отметил Хивренко.



Добавим, Комиссия зарегистрировала 23 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Последним, кого зарегистрировали в кандидаты в президенты стал Сергей Тарута.



Также Хивренко добавил, что на сегодняшний день ЦИК отказала двенадцати лицам в кандидатстве.



"По итогам сегодняшнего заседания ЦИК предоставила разрешение 129 общественным организациям иметь своих наблюдателей иметь своих официальных наблюдателей на президентских выборах 13 марта 2019 года", - отметил Хивренко.



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