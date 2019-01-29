Порошенко оголосив, що йде на вибори

"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", - заявив голова держави.

Нагадаємо, вчора, 28 січня, про намір Порошенка йти на вибори в якості самовисуванця розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України від БПП Іван Вінник.



Станом на 28 січня 2019 року Комісія зареєструвала 22 кандидатів на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.



