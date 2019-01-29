Порошенко объявил, что идет на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на очередных выборах в марте 2019 года. Об этом он заявил в ходе форума "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем", передает корреспондент УНН.
"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - заявил Глава государства.
Напомним, вчера, 28 января, о намерении Порошенко идти на выборы в качестве самовыдвиженца рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины от БПП Иван Винник.
По состоянию на 28 января 2019 Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.