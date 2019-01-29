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ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у президенти України

ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у президенти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Таруту кандидатом на посаду Президента України, передає УНН із посиланням на прес-службу Громадянської мережі "ОПОРА".

Таруту, за інформацією "ОПОРИ", висунули балотуватися від політичної партії "Основа".

Постанову про його реєстрацію члени Комісії ухвалили одноголосно.

Крім того, сьогодні лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у Президенти України.

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В "ОПОРІ" зазначили, що 3 січня КПУ на позачерговому з'їзді висунула його кандидатом на посаду глави держави. Пізніше в ефірі одного з телеканалів Симоненко заявив, що КПУ має намір брати участь в парламентських виборах.

У ЦВК повідомили, що всього зареєстровано 23 кандидати на пост Президента України.

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, що партії, діяльність яких підпадає під дію закону про декомунізацію, не мають права висувати своїх кандидатів у Президенти. У такому випадку реєстрація можлива тільки у форматі самовисування.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту.

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