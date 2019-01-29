ЦВК зареєструвала 39 заяв від потенційних кандидатів на вибори президента України

"28 січня Соловйов Олександр Миколайович подав документи до ЦВК від політичної партії "Розумна сила", - зазначив Хівренко.

Додамо, що станом на 28 січня 2019 року Комісія зареєструвала 22 кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК дозволила мати спостерігачів на президентських виборах 84 організаціям.



