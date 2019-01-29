ЦИК зарегистрировала 39 заявлений от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 заявлений от кандидатов на пост президента Украины. В частности последнее зарегистрировали вчера от Александра Соловьева. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.
"28 января Соловьев Александр Николаевич подал документы в ЦИК от политической партии "Разумная сила", - отметил Хивренко.
Добавим, что на 28 января 2019 Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК разрешила иметь наблюдателей на президентских выборах 84 организациям.