ЦИК зарегистрировала 39 заявлений от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138611 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132395 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164637 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЦИК зарегистрировала 39 заявлений от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины

ЦИК зарегистрировала 39 заявлений от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины

Киев  •  УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 заявлений от кандидатов на пост президента Украины. В частности последнее зарегистрировали вчера от Александра Соловьева. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

"28 января Соловьев Александр Николаевич подал документы в ЦИК от политической партии "Разумная сила", - отметил Хивренко.

Добавим, что на 28 января 2019 Комиссия зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК разрешила иметь наблюдателей на президентских выборах 84 организациям

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