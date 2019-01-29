ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата в президенты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом на пост Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "ОПОРА".
Таруту, по информации "ОПОРЫ", выдвинули баллотироваться от партии "Основа".
Постановление о его регистрации члены Комиссии приняли единогласно.
Кроме того, сегодня лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты Украины.
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В "ОПОРЕ" отметили, что 3 января КПУ на внеочередном съезде выдвинула его кандидатом на пост главы государства. Позже в эфире одного из телеканалов Симоненко заявил, что КПУ намерена участвовать в парламентских выборах.
В ЦИК сообщили, что всего зарегистрировано 23 кандидата на пост Президента Украины.
Напомним, недавно министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что партии, деятельность которых подпадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в Президенты. В таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.
16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность КПУ по иску Минюста.