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Еще 37 человек пострадали в аэропорту Флориды

Еще 37 человек пострадали в аэропорту Флориды

Киев • УНН

 • 12434 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Офис окружного шерифа в своем микроблоге заявил, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек, передает УНН со ссылкой на Тwitter.

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь получили ранения сначала. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", - говорится в заявлении офиса.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, стрелок в аэропорту Флориды Эстебан Сантьяго проходил курс лечения проблем с психикой.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения.

This is a fluid situation.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.

- Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017

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