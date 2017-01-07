Еще 37 человек пострадали в аэропорту Флориды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Офис окружного шерифа в своем микроблоге заявил, что в результате стрельбы в аэропорту Флориды пострадали еще 37 человек, передает УНН со ссылкой на Тwitter.
"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь получили ранения сначала. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", - говорится в заявлении офиса.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, стрелок в аэропорту Флориды Эстебан Сантьяго проходил курс лечения проблем с психикой.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения.
This is a fluid situation.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.