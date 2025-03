Еще 37 человек пострадали в аэропорту Флориды

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь получили ранения сначала. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", - говорится в заявлении офиса.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

Как сообщал УНН, стрелок в аэропорту Флориды Эстебан Сантьяго проходил курс лечения проблем с психикой.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.

- Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017