Ще 37 людей постраждали в аеропорту Флориди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Офіс окружного шерифа в своєму мікроблозі заявив, що в результаті стрілянини в аеропорту Флориди постраждали ще 37 осіб, передає УНН з посиланням на Тwitter.
“Це поточна ситуація. П’ятеро загинули, вісім отримали поранення спочатку. Ще 37 людей отримали поранення після інциденту,” — йдеться в заяві офісу.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, стрілок в аеропорту Флориди Естебан Сантьяго проходив курс лікування проблем з психікою.
Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень.
This is a fluid situation.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.