Ще 37 людей постраждали в аеропорту Флориди

“Це поточна ситуація. П’ятеро загинули, вісім отримали поранення спочатку. Ще 37 людей отримали поранення після інциденту,” — йдеться в заяві офісу.

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.

Як повідомляв УНН, стрілок в аеропорту Флориди Естебан Сантьяго проходив курс лікування проблем з психікою.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 січня 2017 р.