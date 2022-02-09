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15 марта, 19:03 • 105144 просмотра

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Счастье - не в паре: психолог дала советы, как "пережить" День святого Валентина людям не в отношениях

Киев • УНН

 • 55718 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Скоро - День святого Валентина. В это время люди без пары склонны впадать в уныние и отчаяние. Советами о том, как “пережить” этот день, с УНН поделилась психолог Оксана Гомель.

Цитата:

“Хочу напомнить всем, что счастье - не в паре. Любой праздник вызывает у определенных людей стресс. Например, стресс может вызвать день рождения, если мало поздравило людей или никто не поздравил. Поэтому вопрос не в том, есть ли у вас пара, а на сколько вы вообще любите сами себя”, — сказала Гомель.

Детали

Психолог заметила, что если человеку нужно обязательно искать любовь где-то извне, то возникает вопрос, возможно, ему действительно нужно обратить внимание на то, как он относится сам к себе.

“Стоит также подумать о том, что отношения — это не всегда легко и радостно. Возможно, кто-то сейчас в паре тоже не празднует этот день, или ссорятся, и это еще труднее, чем отсутствие партнера. То есть боль есть в любых отношениях. Поэтому важно, как вы относитесь к этому, что вы выбираете чувствовать, спросите себя. Радость? Тогда найдите причины для радости. Вы хотите страдать? Тогда вы будете страдать и рядом с любимым человеком”, — рассказала Гомель.

Кроме того, психолог порекомендовала развлечь и отвлечь себя от грустных мыслей, устроив ритуал любви к себе. Устроить себе настоящий день релакса, порадовать подарками или встретиться с друзьями.

"Подарки себе лучше делать романтические. Можно устроить себе свидание с собой — свечи, шампанское, романтический фильм. Это лучше делать дома, чтобы вас не расстраивали пары в кафе. Можно устроить вечеринку "свободных людей“. Она может быть и на двоих с подругой. Где отпразднуете свободу от определенных обязательств, которые существуют в отношениях", - сказала Гомель.

Дополнение

По ориентировочному прогнозу, 14 февраля, в День влюбленных, существенных осадков в Украине не ожидается, температура воздуха днем будет достигать "плюсовых" значений.

Украинские Национальные Новости

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