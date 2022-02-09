Щастя - не в парі: психолог дала поради, як "пережити" День святого Валентина людям не в стосунках

Цитата:

“Хочу нагадати всім, що щастя - не в парі. Будь-яке свято викликає в певних людей стрес. Наприклад, стрес може викликати День народження, якщо мало привітало людей чи ніхто не привітав. Тому питання не в тому, чи є у вас пара, а на скільки ви взагалі любите самі себе”, — сказала Гомель.

Деталі

Психолог зауважила, що якщо людині потрібно обов’язково шукати любов десь ззовні, то виникає запитання, можливо, їй дійсно потрібно звернути увагу на те, як вона ставиться сама до себе.

“Варто також подумати про те, що стосунки — це не завжди легко та радісно. Можливо, хтось зараз в парі теж не святкує цей день, або сваряться, і це ще важче, ніж відсутність партнера. Тобто біль є в будь-яких стосунках. Тому важливо, як ви ставитеся до цього, що ви обираєте відчувати, запитайте себе. Радість? Тоді знайдіть причини для радості. Чи ви хочете страждати? Тоді ви будете страждати й поруч з коханою людиною”, — розповіла Гомель.

Окрім того, психолог порекомендувала розважити та відволікти себе від сумних думок, влаштувавши ритуал любові до себе. Влаштувати собі справжній день релаксу, порадувати подарунками чи зустрітися з друзями.

“Подарунки собі краще робити романтичні. Можна влаштувати собі побачення з собою — свічки, шампанське, романтичний фільм. Це краще робити вдома, щоб вас не засмучували пари в кафе. Можна влаштувати вечірку "вільних людей“. Вона може бути й на двох з подругою. Де відсвяткуєте свободу від певних зобов’язань, які існують в стосунках”, — сказала Гомель.

Доповнення

За орієнтовним прогнозом, 14 лютого, у День закоханих, істотних опадів в Україні не очікується, температура повітря вдень сягатиме “плюсових” значень.